Tatil yapmak isteyen Ziraat Bankası aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan vatandaşlar BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunuluyor. Tatil kredisi için anlaşmalı seyahat acentelerinden önce Ziraat Bankasının paylaştığı duyuruya göre bankanın BES müşterileri bu krediyi alabilecek. 1. ve 2. taksit Ziraat Bankası tarafından ödenirken 6 ay ertelemeli olarak 9 ay sonra taksit ödemeleri başlayacak. Buna ek olarak kredi skoru yüksek olan vatandaşlar da Vakıfbank ya da Halkbank şubelerine giderek 2020 tatil kredisine başvuru yapabilecek. İşte ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur kredisi geri ödeme hesaplama yolları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Tatil Destek Kredi Paketi Ziraat'te
Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.
Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
Müşterilerimizin başvuruları acenteler tarafından Bankamıza iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerimize SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerimizin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir.
Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik
Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Ödemesiz Dönem Vadesi (Ay) Taksit Sayısı Aylık Faiz Oranı Kredi Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Toplam Geri
Ödeme Tutarı Yıllık Maliyet Oranı
10.000 TL 36 6 30 0,98% 52,50.-TL 421,58 TL 12.647,40 TL 10,4816
*Kredi tutarı asgari 2.500 TL, azami 10.000 TL olabilir.
Anlaşmalı firmalar: JOLLY TUR, ETS TUR, SETUR, TATİLBUDUR
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Diğer taraftan Bankamızla Tatil Destek Kredi Paketi kapsamında Anlaşmalı Turizm Sektöründeki Üye İşyerlerinde işlem yapacak Bankkart sahibi bireysel müşterilerimize vade farksız-peşin fiyatına 15 taksitli işlemlerde 3 ay ödemesiz dönem hakkı sunulacaktır.
Tatil Kredisi Geri Ödeme Planı
0.67 faizle sunulan tatil kredisinde en çok 10.000 TL kredi alınabilecek. Buna ek olarak 36 ay vadeli olan 2020 yaz tatili kredisinde ödemeler 6 ay sonra başlayacak.
10.000 TL için 30 ay vadede ödenecek taksit tutarı 421 lira olacak. Toplam geri ödeme ise 12.647 TL.
Başvurular sadece bankaların şubelerinden yapılabilecek.