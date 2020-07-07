Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2020 19:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 19:18
    ABONE OL

    işçi alımı başvurusunda son saatler! İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

    2 Temmuz tarihinde yayımlanan ilandaki bilgiye göre 'ne 73 işçi alımı yapılacağı duyurulmuş ve ilanın beş gün süreyle yayında kalacağı bilgisi paylaşılmıştı. DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Daimi İşçi" alımı başvuruları bugün sona eriyor. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusunda son saatler!

    Geçen hafta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 73 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 2 Temmuz tarihinde İŞKUR üzerinden alınmaya başvurular bugün itibariyle sona erecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapabiliyor. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

    BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    1- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

    2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    3- Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

    4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

    5- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.
    Haberler Ekonomi Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusunda son saatler! İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri