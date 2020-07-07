BAŞVURU ŞARTLARI

1- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.