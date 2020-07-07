Geçen hafta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 73 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 2 Temmuz tarihinde İŞKUR üzerinden alınmaya başvurular bugün itibariyle sona erecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapabiliyor. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.
2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.
4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
5- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.