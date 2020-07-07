Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|17,86
|16,24
|9,98
|Akçansa
|15,45
|14,05
|9,96
|MLP Sağlık
|21,42
|19,49
|9,90
|Trakya Cam
|4,22
|3,84
|9,90
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,45
|9,80
|Şişe Cam
|6,49
|5,97
|8,71
|Çimsa
|11,48
|10,64
|7,89
|Soda Sanayii
|7,20
|6,73
|6,98
|Oyak Çimento
|9,87
|9,25
|6,70
|Anadolu Cam
|5,46
|5,12
|6,64
|Ülker Bisküvi
|26,38
|25,08
|5,18
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|2,14
|4,67
|Petkim
|4,42
|4,24
|4,25
|Türk Traktör
|87,50
|84,50
|3,55
|Tat Gıda
|10,48
|10,16
|3,15
|Aksa Enerji
|5,99
|5,82
|2,92
|Alarko Holding
|5,89
|5,73
|2,79
|Bim Mağazalar
|71,40
|69,70
|2,44
|Logo Yazılım
|84,55
|82,55
|2,42
|Doğuş Otomotiv
|15,23
|14,89
|2,28