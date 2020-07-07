İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan sorular arasında yer alıyor. Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla kamu bankaları yeni kredi paketlerini duyurdu ve otomotiv sektöründe hareketlilik başladı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu merak edilen sorulara yanıt verdi.

2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? SIFIR ARAÇLAR...

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.