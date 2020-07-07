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    • 07.07.2020 15:41
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    BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri raflara geldi! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?

    BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listeleri merak konusu oldu. Ürünler bugün marketin açılış saatlerinden itibaren müşterilerin beğenisine sunuldu. Bugün raflarda bulunan ürünler arasında özellikle gıda ürünleri ön plandaki yerini aldı. Aynı zamanda atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle göze çarpıyor. BİM 7 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. Peki, BİM'de haftanın indirimleri nelerdir? İşte haftanın ürünleri

    BİM 7 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri raflara geldi!

    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler merak ediliyor. Haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyatları...

    BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Sek Tereyağı

    • 1 kg

    Tafe
    Tereyağlı Kurabiye

    • 140 g
    • %30 Tereyağlı

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri raflara geldi! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?
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