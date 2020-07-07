BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri raflara geldi! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler merak ediliyor. Haftanın fırsatlı ürünlerini inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorguluyor. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyatları...

BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Sek Tereyağı

• 1 kg

Tafe

Tereyağlı Kurabiye

• 140 g

• %30 Tereyağlı