0,49 krediyle alınacak otomobiller! Sıfır ve 2. el taşıt kredisi 0,49-0,69 faizli krediyle alınacak otomobiller hangileri?

0,49 krediyle alınacak otomobiller hangileri? Sıfır ve 2. el taşıt kredisinde 0,49-0,69 faizli krediyle alınacak otomobiller hangileri sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Vatandaşlar bu kredilerden faydalanmak için banka şubelerine akın ederken, hangi markalardan otomobil alınabileceği de merak ediliyor.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

Krediye göre ödenecek miktar:

Kredi tutarı: 40000



Vade: 12 ay



Faiz oranı: Yüzde 0.79



Aylık ödeme tutarı: 3542 lira