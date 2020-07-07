0,49 krediyle alınacak otomobiller! Sıfır ve 2. el taşıt kredisi 0,49-0,69 faizli krediyle alınacak otomobiller hangileri?

0,49 krediyle alınacak otomobiller hangileri? Sıfır ve 2. el taşıt kredisinde 0,49-0,69 faizli krediyle alınacak otomobiller hangileri sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Vatandaşlar bu kredilerden faydalanmak için banka şubelerine akın ederken, hangi markalardan otomobil alınabileceği de merak ediliyor.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.
Krediye göre ödenecek miktar:
Kredi tutarı: 40000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3542 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2427 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1871 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1316 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3034 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2339 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1645 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 6727 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 3594 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 2556 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2053 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 1749 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 8970 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 4792 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 3409 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2738 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2332 lira
Yerli Üretimi Yapılan Binek Araçlar:
Fiat,
Honda,
Hyundai,
Renault Mais,
Toyota
Yerli Üretimi Yapılan Ticari Araçlar:
Fiat,
Ford,
Isuzu,
Karsan,
Temsa,
Otokar,
BMC,
Mercedes,
GAZ
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor. Nissan özellikle Qashgai araçlarında bu konuda hayli iddialı.Yine aynı şekilde günümüzde artık hayatımıza giren araç sürüşümüzü kolaylaştıran otomatik yanan farlar,yağmur sensörü ve çok bölgeli klima bir çok araçta kampanyalar sebebiyle standart. Bu konuda Audi ve VW çok iddialı.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hatta öyle ki haftalık hatta günlük bile döviz kuruna göre değişebiliyor.
Otomobil firmaları yılın bu aylarında hedeflerini yakalamak için ciddi indirimler yapıyorlar. Örneğin Opel'de araçlarında ciddi fiyat indirimi yapılırken (10-15 bin TL).cazip kredi olanakları da sunulmakta.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın. Zira birçok firma 2017 yılında araçlarında ciddi değişiklikler yapacak.Birçok aracın yeni konsepti geliyor. Özellikle araçların ön ve arka görünümlerde gözle görünür farklar olacak. Opel İnsignia, Volvo xc60, Peugeot 3008 çok satan bazı modellerinde yeni yüzleri ile önümüzdeki sene karşımıza çıkacak. Hatta Peugeot yenilenen ve eskisi ile hiç benzeyen tarafı olmayan 3008 modelini şimdiden piyasaya sürdü.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.