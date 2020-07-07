Dolar ve euro kaç TL sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8720 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,7710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7730 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7820 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 396 milyon 108 bin 241,18 lira, işlem miktarı ise 1.024,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 969 bin 241,18 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 368 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 12.615 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.233 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalarak 7.483 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 5.039 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 19.911 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,1287 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2480 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında Hong Kong konusu üzerinden artan gerilimin risk iştahını düşürdüğünü, Almanya'da beklentilerden kötü gelen sanayi üretimi verilerinin de bu durumda etkili olduğunu ifade etti. Almanya'da mayıs sanayi üretimi aylık yüzde 7,8 artarken, beklentiler yüzde 11 artması yönündeydi.
Bugün Avro Bölgesi'nde Avrupa Komisyonu'nun yayımlayacağı yaz dönemi ekonomik beklentiler raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının yayımlanmasının ardından, kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentileri gündeme geldi.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke borsasında bugün de yukarı yönlü hareketin devam ettiği ancak düne kıyasla sınırlı kaldığı görüldü.
Şanghay bileşik endeksi gün içinde 3.400 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 1,3 artışla 3.376 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 düşüşle 22.615 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 107,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.518 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.163 puanda ve Güneye Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.164 puanda seyrediyor.