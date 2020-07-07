Dolar ve euro kaç TL sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8720 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,7710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7730 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7820 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?