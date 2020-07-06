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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 08:48
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    • 06.07.2020 08:48
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    Son dakika: 'a 11 personel alınacak! İşte başvuru adresi

    Son dakika haberi... Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun () çeşitli birimlerinde 11 personel istihdam edilecek. Başvurular TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    TÜBİTAK personel alacak

    Kurumun, 'de yayımlanan ilanına göre, 'ın Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

    Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    Başvurular TÜBİTAK (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK'a 11 personel alınacak! İşte başvuru adresi
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