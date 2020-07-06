ÇİFTÇİ VE MUHTAR

Askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen süreler, tarım sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Askerlik hizmetini yaptığı dönemde tarım sigortalısı olanların askerlik dönemi primleri iptal edilecek, terhis tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılacak.

Vazife malullüğü aylığı alırken muhtar seçilenler, muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı sayılmayacak. Ancak muhtar olanların, muhtarlık görevi haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar olması, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi ortak olması veya çiftçilik yapması halinde bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılabilecek.