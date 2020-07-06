Suudi Arabistan, enerji talebinin koronavirüs kaynaklı çöküşten toparlanmaya devam ettiğine ilişkin sinyallerin etkisiyle Asya, ABD ve kuzey Avrupa'ya yönelik Ağustos satışları için petrol fiyatlarını artırdı.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi, piyasayı yeniden dengelemek için diğer ihracatçıları da arz kısıntısına katılmaya teşvik ediyor.

Resmi üretici olan Saudi Aramco, amiral gemisi olan Arab Light ham petrolü için en büyük pazarı olan Asya'da resmi satış fiyatını -traderlar beklentilerinden düşük olsa da- art arda üçüncü ayda da yükseltti.

"ORTA DOĞU GÖSTERGESİNİN 1.20 DOLAR ÜZERİNDE SATILACAK"

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu ham petrol Asya'da -Temmuz ayına göre 0.20 dolar primli olarak- Orta Doğu göstergesinin 1.20 dolar üzerinde satılacak.

Traderlar ve düşük marjlarla boğuşan rafineriler, Bloomberg anketine göre primin 1.45 dolara tırmanmasını bekliyordu.

Aramco, Asya'daki tüm ham petrol sınıfları için fiyatı Ağustos'tan bu yana varil başına 1 dolar artırdı. ABD'de fiyatları 0.20 dolar ile 0.40 dolar arasında artırdı. Light sınıfı 0.30 dolar artarak primi 1.65 dolara yükseldi.