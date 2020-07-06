Güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya zam geldi mi? 2020 zamlı sigara fiyatları açıklandı mı?

Sigaraya zam geldi mi? 2020 güncel sigara fiyatları listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. ÖTV miktarlarının artırılmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak edilmeye başlandı. Sigara tiryakilerinin merak ettiği konu da 2020 güncel sigara fiyatları listesi oldu. Peki, sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte tüm firmaların açıkladığı son liste!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.
Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Şu an için açıklanmış listeler göz önüne alındığında herhangi bir zam kararı görülmüyor.
EN UCUZ SİGARA NE KADAR?
2020 Temmuz itibariyle markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL