Güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya zam geldi mi? 2020 zamlı sigara fiyatları açıklandı mı?

Sigaraya zam geldi mi? 2020 güncel sigara fiyatları listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. ÖTV miktarlarının artırılmasıyla birlikte sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak edilmeye başlandı. Sigara tiryakilerinin merak ettiği konu da 2020 güncel sigara fiyatları listesi oldu. Peki, sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte tüm firmaların açıkladığı son liste!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.