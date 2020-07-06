Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) tarafından 1000 öğrenci alımı yapılıyor. Duyurunun ardından başvuru şartları ve başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının bugün başladığı ve başvuruların bir ay süreceği duyuruldu. Başvurular geçen haftadan itibaren alınıyor. Peki, Jandarma 1000 astsubay öğrenci alımı başvurusu nereden yapılır? JGK astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.