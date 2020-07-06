ESNAFIN OSGB FİRMALARINA OLAN İLGİSİ ARTTI

Süreçle birlikte esnafın OSGB firmalarına olan ilgisinin arttığına ve talebin yükseldiğine vurgu yapan İmeci, "Birçok küçük işletme 1 Temmuz itibariyle OSGB firmaları ile temas kurarak kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Bu kadar yoğun bir ilgi ile karşılaşacağımızı pandemi sürecinde olmamız nedeniyle açıkçası beklemekteydik. Hazırlıklarımızı buna göre tamamladık. İşyerlerinde pandemi ile mücadele konularında işyeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına çok görev düşmektedir. Çalışan işçilerimiz hastaneye gitmek yerine İşyeri hekimlerine başvurarak muayene ve ilaç ihtiyaçlarını işyerlerinde karşılamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN İÇİN GÜVENLİ ORTAM ÇOK ÖNEMLİ

"Her bir çalışanın güvenli ortamda çalışma hakkının olduğu anayasal bir haktır. Bu amaçla yapılan önlemlerin hiçbir şekilde maliyet kalemi olarak görülmesi kabul edilemez bir gerçektir" diyen İmeci, sözlerini şöyle sürdürdü: