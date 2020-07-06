Emeklilik ve SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilik ve SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!
Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Şu anda e- Devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir. Oktay şunları dile getirdi: Dijital Türkiye'de yeni dönem hizmetlerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Önceliğimiz vatandaşlarımızın, Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamaktır. "Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmeti ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapıda sunulması planlanıyor"
Emekliye ek zam! 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin geliri bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.
NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.