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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 20:47
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    • 06.07.2020 20:48
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    nda yeni indirimler! Çarşamba günü ŞOK indirimli ürünleri nelerdir?

    yla haftanın yeni indirimleri belli oldu. Bu kapsamda lere gelecek olan fırsatlı ürün ve indirimlerini merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. yla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev, mutfak ve temizlik ürün sürprizleri ön planda yer alıyor. Peki, Çarşamba günü ŞOK indirimli ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat bilgisi

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta yer alan haftanın fırsatları ürünleri daha şimdiden dikkat çekmeye başladı. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler çarşamba günü raflarda yerini alacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekti. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu...

    ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak

    • 4 Gözü gazlı
    • Doğalgaz ve LPG uyumlu
    • Gaz kesme emniyeti
    • Otomatik ateşleme
    • Emaye ızgara
    • Temperli cam
    • Yüksek verimli yanış

    Ankastre Fırın

    • Kolay çıkarılabilir çift cam
    • Siyah emaye
    • A Sınıfı enerji
    • 3+1 Fonksiyon
    • 1 Tepsi, 1 Izgara
    • Fırın içi aydınlatma lambası
    • 9 cm kontrol paneli
    • 75 Litre geniş hacim

    Ankastre Davlumbaz

    • 3 Kademeli kontrol paneli
    • 60 cm genişlik
    • Push button
    • 450 m³/h
    • Led aydınlatma
    • 56 Dba ses seviyesi

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