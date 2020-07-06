ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta yer alan haftanın fırsatları ürünleri daha şimdiden dikkat çekmeye başladı. Özellikle mutfak ürünleriyle ön plana çıkan kataloğdaki indirimler çarşamba günü raflarda yerini alacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ve mutfak eşyalarındaki sürprizler dikkat çekti. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel kataloğu...

ŞOK 8 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı

• Doğalgaz ve LPG uyumlu

• Gaz kesme emniyeti

• Otomatik ateşleme

• Emaye ızgara

• Temperli cam

• Yüksek verimli yanış

Ankastre Fırın

• Kolay çıkarılabilir çift cam

• Siyah emaye

• A Sınıfı enerji

• 3+1 Fonksiyon

• 1 Tepsi, 1 Izgara

• Fırın içi aydınlatma lambası

• 9 cm kontrol paneli

• 75 Litre geniş hacim

Ankastre Davlumbaz

• 3 Kademeli kontrol paneli

• 60 cm genişlik

• Push button

• 450 m³/h

• Led aydınlatma

• 56 Dba ses seviyesi