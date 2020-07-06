Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik ve güncel altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,80
|392,00
|394,00
|394,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.582,00
|2.603,00
|2.598,00
|2.619,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|357,30
|361,30
|359,50
|363,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.523,00
|2.543,00
|2.539,00
|2.559,00
|Yarım Ziynet
|1.262,00
|1.272,00
|1.269,00
|1.279,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|635,00
|640,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 640,00 lira, Cumhuriyet altını 2.619,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 355 milyon 19 bin 756,90 lira, işlem miktarı ise 3.536,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 875 bin 138,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.775,68 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.782,80 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,79'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,2496, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,93 artışla 43,32 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,780 DOLARI AŞTI, BRENT 43 DOLARDA
Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doları da aşarken, küresel düzeyde en büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 43 doların üzerinde hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.77 artışla 43.11 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.97 artışla 40.74 dolar,
- altın yüzde 0.29 artışla 1,780.47 dolar,
- gümüş yüzde 0.85 artışla 18.21 dolar,
- bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,
- platin yüzde 0.45 artışla 817.59 dolar,
- paladyum yüzde 0.82 artışla 1,937.38 dolar düzeyindeydi.