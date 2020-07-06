Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik ve güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?