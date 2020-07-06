BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM'de salı günü özellikle gıda ürünleri ön planda yer alıyor. Aynı zamanda atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle göze çarpıyor. BİM 7 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte bu haftanın aktüel kataloğu

BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Sek Tereyağı

• 1 kg

Tafe

Tereyağlı Kurabiye

• 140 g

• %30 Tereyağlı