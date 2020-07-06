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    • 06.07.2020 22:05
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    ürünleri yarın geliyor! İşte BİM'de salı günü indirimleri

    BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu hafta fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyatları ve listesi

    BİM 7 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor!

    BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM'de salı günü özellikle gıda ürünleri ön planda yer alıyor. Aynı zamanda atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle göze çarpıyor. BİM 7 Temmuz kampanyaları ve fiyat listesini sizin için derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi indirimler var? İşte bu haftanın aktüel kataloğu

    BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Sek Tereyağı

    • 1 kg

    Tafe
    Tereyağlı Kurabiye

    • 140 g
    • %30 Tereyağlı

    BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 7 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor! İşte BİM'de salı günü indirimleri
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