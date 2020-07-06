Bitcoin kritik sınırın üzerine tutundu





En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.22 düşüşle 9,089.48 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.07 düşüşle 227.61 dolar,

3.Tether yatay 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 0.76 artışla 0.17 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.26 düşüşle 222.94 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 0.45 düşüşle 154.38 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.13 artışla 41.74 dolar,

8.Cardano yüzde 2.12 artışla 0.09 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.56 artışla 15.57 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 1.57 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.



Analistlere göre, son zamanlarda Bitcoin fiyatında görülen olumsuz hareketler, madencilerin aşırı arzlarından kaynaklanıyor. Bu durumun, özellikle madencilerin hareketlerinin fiyat üzerinde doğrudan ve gerçek zamanlı etkisi olduğunun altını çizen analistlere göre, bunun özellikle 23 Haziran'da yaşanan sert düşüşlerde gözlemlendi.



Buna göre, madenciler 23 Haziran'da piyasaya o gündeki yapılan üretiminin üç katı daha fazla Bitcoin arz ettiler ve bu da fiyatların sert düşmesine neden oldu.



Veri analitiği şirketi Digital Assets Data'nın kurucu ortağı ve CEO'su Mike Alfred, geçen hafta Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da madenci satışlarının hiç görülmediği kadar yüksek düzeylere tırmandığını söyledi.