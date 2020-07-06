MTV hesaplama nasıl yapılır? 2020 Temmuz MTV hesaplama yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için araç sahipleri hesaplama yapıyor. Araçların yaşı ve CC aralığına göre ödenecek miktar değişiklik gösteriyor. Peki, 2020 MTV ödeme nasıl yapılır? İşte MTV hesaplama ekranı!

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.