Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı 2020! Kıdem tazminatı tavanı kimlere uygulanır?

Kıdem tazminatı tavanı 2020! Kıdem tazminatı tavanı kimlere uygulanıyor? Çalışanların haklarından en önemlisi olan kıdem tazminatı tavanı için yeni bir düzenleme yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle kıdem tazminatının tavan ücreti yeniden düzenlendi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı tavanı hakkında merak edilen bilgiler!
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?
Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Haziran ayları arasındaki dönemde 6.730 TL şeklinde uygulanmıştı. 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ise Temmuz ve Aralık ayları arasında uygulanacak. Buna göre tavan ücreti yılının geri kalanı için 7.117 oldu. Aynı işverene bağlı olan bir iş yerinde 10 yıl boyunca çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminati ise 67.300 TL'den 71.170 TL'ye çıktı.
475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi ise memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.
Bu yılın ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın temmuz-aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 7 bin 117 TL'ye çıktı. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.
Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, brüt ücreti halen 6 bin 730 liranın üzerinde olan kişiler faydalanacak. Örneğin, brüt ücreti 7 bin 200 lira olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 30 Haziran 2020 tarihinden önce işten ayrıldığında veya emekli olduğunda 100 bin 950 lira kıdem tazminatı alabilecek iken, 1 Temmuz'dan sonra işten ayrıldığında 106 bin 755 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bir ay sonra emekli olmak, bu kişinin 5 bin 805 lira daha fazla kıdem tazminatı alabilmesini sağlayacak.
Kıdem tazminatı tavanındaki artış brüt ücreti 6 bin 730 liranın altında olan işçileri ise etkilemeyecek. Onların çalıştıkları her yıl için alabilecekleri kıdem tazminatı, brüt ücretleri üzerinden hesaplanıyor.