Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı 2020! Kıdem tazminatı tavanı kimlere uygulanır?

Kıdem tazminatı tavanı 2020! Kıdem tazminatı tavanı kimlere uygulanıyor? Çalışanların haklarından en önemlisi olan kıdem tazminatı tavanı için yeni bir düzenleme yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle kıdem tazminatının tavan ücreti yeniden düzenlendi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı tavanı hakkında merak edilen bilgiler!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Haziran ayları arasındaki dönemde 6.730 TL şeklinde uygulanmıştı. 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ise Temmuz ve Aralık ayları arasında uygulanacak. Buna göre tavan ücreti yılının geri kalanı için 7.117 oldu. Aynı işverene bağlı olan bir iş yerinde 10 yıl boyunca çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminati ise 67.300 TL'den 71.170 TL'ye çıktı.