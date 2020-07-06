2020 Temmuz ayı KYK burs öğrenik kredisi son dakika yattı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte, Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin tarihleri. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de