Karantinada satışı patlayan makarna ve hazır çorba satışları Haziran'da sert düştü

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul'da 1000'den fazla noktadan aldığı verilerle Koronavirüs döneminde mart ayından bu yana yaşanan alışveriş değişimlerini analiz etti. Trendbox'a göre Türkiye'de Koronavirüs vakasının açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek gıdalar satın alındı.

NİSAN AYINDA STOKLARI KULLANDIK

Pandemi sürecinin uzaması ve evde kalınan sürenin artışıyla mart ve nisan ayında da alışveriş sepetinin vazgeçilmezi maya ve un oldu. Nisan ayının son haftasında ise salgınla birlikte stok yapılan kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşandı.

MAYA VE UN RAFTA KALDI

Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği ve Ramazan'ın başladığı mayıs ayında ise tüketiciler geleneksel ramazan alışverişinden uzaklaştı. Evde çalışanların sayısının arttığı bu dönemde kahvaltılık ürünler ve atıştırmalıklar ön plana çıktı. 1 Haziran normalleşme dönemiyle de alışverişte eskiye dönüş başladı. Hazır çorbalar, hamur ve pasta malzemeleri, un, maya, margarin ve süt ürünlerinde son 3 aya göre yüzde 16 oranında azalma görülürken, gazlı içecekler, gofretler, kekler, çikolatalar ve maden suları ürünlerinde ise yüzde 46 oranında artış yaşandı.

ALIŞVERİŞ HAFTA SONUNA BIRAKILDI

Normalleşme süreci ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması alışverişlerin yapıldığı saatlerde de değişikliğe neden oldu. 1 Haziran'dan önce alışverişin en yoğun olduğu zaman sokağa çıkma yasağı öncesi cuma günü saat 19:00 iken normalleşmeyle birlikte alışverişin en yoğun olduğu gün cumartesi, en yoğun olduğu saat ise 21:00 olarak görüldü. Hafta içi yapılan alışverişlerde de yüzde 17 oranında artış yaşandı.