6 Temmuz dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dolar bugün güne 6.85 liradan, euro 7.74 liradan, sterlin ise 8.57 liradan başladı. Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz güncel döviz kurları...
6 TEMMUZ DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 355 milyon 19 bin 756,90 lira, işlem miktarı ise 3.536,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 875 bin 138,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜÇLÜ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya güçlü yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 kazançla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artarak 12.820 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 6.292 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.600 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 artışla 5.109 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,2 kazançla 20.171 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1297 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2498 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen makroekonomik verilerin risk iştahındaki pozitif yansımalarının devam ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif beklentilerin de bu durumu desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI HIZLI YÜKSELDİ
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 5,80 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti. Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde hızlı yükseliş yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı piyasaların odağında kalmaya devam ederken, açıklanan verilerin küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi risk iştahını artırdı.
Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yükselen küresel pay piyasalarında, yeni haftada yukarı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 5,80 değer kazanarak 3.335,66 puanla Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca, Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla günü 22.714,4 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 36.560 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 kazançla 26.328 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.188 puanda seyrediyor.