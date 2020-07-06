6 Temmuz dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dolar bugün güne 6.85 liradan, euro 7.74 liradan, sterlin ise 8.57 liradan başladı. Geçen haftanın son işlem gününde 6,8475-6,8819 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,8639'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz güncel döviz kurları...

6 TEMMUZ DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?