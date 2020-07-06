Türk mobilyacısının ABD pazarından beklentilerine değinen Balcı, şu bilgileri verdi:

"Özellikle tasarım ve kalitede Türkiye önemli bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD, Çin ile koronavirüs salgını nedeniyle ticari gerginlik yaşamaya devam ediyor. Yabancı alım heyetleri Türkiye'deki yüksek kapasiteli üreticilerle görüşmelerine devam ediyor. İhracatçı firmalarımızla bu süreci yürütüyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan toplam mobilya ihracatımızı bu yıl 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sektördeki son 2 aylık durgunluğu özellikle ABD'ye yapacağımız ihracat artışıyla kapatmayı planlıyoruz. 2020'nin ikinci yarısını yoğun mesai yaparak geçirip inşallah hedeflerimize ulaşacağız."