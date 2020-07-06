İş yeri çalışana bu ödemeyi muhakkak her ay yapmalı! Aksi takdirde...

Geçtiğimiz yıl Aralık ayının son günlerinde 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari geçim indirimi hakkında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e önemli bir soru yöneltildi. Bir işçi "Özel sektörde çalışıyorum ve AGİ almıyorum, daha doğrusu ödemiyorlar. Ne yapabilirim? 10 yıldır vermiyorlar. Bu haklarımı nasıl alabilirim?" şeklinde bir soru sordu. İşte o sorunun yanıtı...

Soru: Özel sektörde çalışıyorum ve AGİ almıyorum, daha doğrusu ödemiyorlar. Ne yapabilirim? 10 yıldır vermiyorlar. Bu haklarımı nasıl alabilirim?

Asgari geçim indirimi (AGİ) sizin hakkınız, bunun ödenmemesi vergi kaçırmak demektir. Durumu hem ALO 170'e hem de vergi dairesine bildirin. Ancak dikkat edin, asgari ücretliyseniz ve bekarsanız AGİ maaşın içinde veriliyor.