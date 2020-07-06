Araç kiralayanlar dikkat! Akılalmaz tuzak!

"POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mağdurlardan Murat Kaçak, "Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye'nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik. Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lirada kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar. Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.