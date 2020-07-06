Emeklilik ve SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Şu anda e- Devlet memurlarının sendikalara üyelik ve ayrılış işlemleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre fiziki ortamda yürütülmektedir. Oktay şunları dile getirdi: Dijital Türkiye'de yeni dönem hizmetlerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Önceliğimiz vatandaşlarımızın, Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamaktır. "Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmeti ile vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapıda sunulması planlanıyor"