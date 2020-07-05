Selami Çolak da "Yusufeli ilçemiz kalktığı için heyecanlı ve biraz da üzüntülüyüz. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı.