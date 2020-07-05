6 Temmuz güncel sigara fiyatları! Sigaraya zam geldi mi tiryakileri sorusu sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Temmuz ayı itibarıyla sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmıştı.
Sigara fiyatlarında Temmuz ayında zam yapılmadı. Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Sigaranın Zararlar Nelerdir?
Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.
1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.
2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.
5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.
6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.
8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.
9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.
10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.
11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.
12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.
13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.
14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.
15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.
16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.