4/d işçileri ve taşeronda maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi önergesi yayımlandı

Taşeronda son dakika açıklaması: Maaş zammı önergesi Mecliste. 2020 yılı toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayımda son haftalara girilirken TBMM'ye taşeron ve kamuya geçen işçilerin maaşlarına zam önergesi verildi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş verdiği soru önergesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'a maaş zammı taleplerini iletti ve bazı çalışmalarla ilgili sorular sordu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TBMM'YE SUNULDU
Meclise sunula önergenin metni şu şekilde:
24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alım (TAŞERON) yöntemi ile çalışan 900 bin işçi Devlet Kadrolarına veya kamu kuruluşlarına ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yaptı. Geçiş yapan personel içerisinde teknik konularda görev yapan yükskeokul mezunları da bulunmaktadır. Bu yüksekokul mezunları, diğer işçiler gibi aynı şartlar altında çalışmaktadırlar.
Geçiş yapan personelin ücretleri ile sosyal hakları, 12 Nisan 2018 tarihinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile geçiş yapan işçilerin ücretleri ve sosyal hakları 31 Ekim 2020 tarihine kadar altı ayda bir yüzde 4 zam gelecek şekilde belirlenmiştir.
İŞ SÖZLEŞMESİ MAAŞLARI DÜŞÜRDÜ
Belediyelerde görevli olan taşeron için 30 Haziran'da diğer kamu kurumlarında görevli olan işçiler için ise 31 Ekim'de toplu sözleşmeler sona eriyor. İmzalanacak olan yeni sözleşmelerde belirlenecek olan zam oranında enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlerin dikkate alınması talep edilecek.
Belediye işçileri için sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Çalışkan, korona virüs salgını sebebi ile 3 ay ertelemenin olduğunu hatırlatarak bakanlığın başvuru ve görüşme taleplerine 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yanıt vermesinin beklendiğini fakat Cumhurbaşkanın bu süreyi bir 3 ay daha uzatma yetkisi olduğunu vurguladı.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.