Sigara zammı var mı? Tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapılmasının ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Resmi Gazete tarafında yayımlanan son bildiride sigarada asgari maktu vergisi tutarı 0,3899 liradan 0,4569 liraya kadar çıkarıldı. Bununla beraber 2020 Temmuz Kent, Marlboro, Parliament fiyatları da merak konusu haline geldi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL