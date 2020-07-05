Sigara zammı var mı? Tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapılmasının ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Resmi Gazete tarafında yayımlanan son bildiride sigarada asgari maktu vergisi tutarı 0,3899 liradan 0,4569 liraya kadar çıkarıldı. Bununla beraber 2020 Temmuz Kent, Marlboro, Parliament fiyatları da merak konusu haline geldi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de