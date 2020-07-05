Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık gram, çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi. Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.
KAPALIÇARŞI'DA KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|390,90
|391,10
|391,80
|392,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.577,00
|2.598,00
|2.582,00
|2.603,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,70
|360,70
|357,30
|361,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.519,00
|2.539,00
|2.523,00
|2.543,00
|Yarım Ziynet
|1.259,00
|1.269,00
|1.262,00
|1.272,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|630,00
|635,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 392,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.603,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 392,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 460 bin 868 lira, işlem miktarı ise 1.187,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 461 milyon 941 bin 538,69 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
DEUTSCHE BANK ALTIN TAHMİNLERİ "RALLİ" DİYOR!
Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.