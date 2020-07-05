Nakit ödemeler yapıldı: Esnafa 17 milyar lira

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Pekcan, "Yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17.2 milyar lira kredi kullandı" diye konuştu. Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti. Pekcan, "Talepler doğrultusunda kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandı. Bu kapsamda 3.5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik" dedi.