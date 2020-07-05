Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde bankalar araç sahiplerine kolaylık sağlıyor ve taksit imkanı sunuyor.
İşte taksit imkanı veren bankalar:
ZİRAAT BANKASI
Hürriyet'te yer alan habere göre, Kampanya 1-31 Temmuz 2020 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihler arasında Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemler 3 taksite bölünebilecek.
HALKBANK
1 -31 Temmuz tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog'dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.
VAKIFBANK
VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında banka kanallarından yapılacak MTV ödemelerine işlem anında faizsiz 3 taksit yapılabilecek.
gib.gov.tr üzerinden yapılacak MTV ödemeleri ekstreye faizsiz 2 taksit olarak yansıtılacak.
GARANTİ BBVA
BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM'leri ve garantibbva.com.tr'den yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr 'de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.
İŞ BANKASI
Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üstünden yapacağınız 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit; Maximum Mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunulacak.
YAPI KREDİ BANKASI
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi gib.gov.tr, yapikredi.com.tr, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya şubelerinden Yapı Kredi kredi kartlarınızla 3 taksitle yapabilir veya dilerseniz MTV'nizi gib.gov.tr üzerinden World Pay QR kodla ödeme seçeneği ile 4 taksitle ödeyebilirsiniz.