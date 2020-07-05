İŞ BANKASI

Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üstünden yapacağınız 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit; Maximum Mobil uygulaması üstünden ya da gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunulacak.