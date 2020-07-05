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    • 05.07.2020 07:59
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    seferlerine yeniden başladı!

    Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınından dolayı 'ya yönelik uçuşlarını 'ta geçici süreyle askıya alan , 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.

    THY o seferlere yeniden başladı!

    Türk Hava Yolları (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.

    Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 'ta geçici süreyle askıya alan THY, 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.

    Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

    THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.

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