A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli fırsatlar var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel katalogları yine perşembe günü geliyor. Pek çoğunun ısrarla istediği ürünler, uzun zamandır A101'e gelmeyen avantajlı fırsatlar bu hafta A101'de yer almaya hazırlanıyor. A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında LEVEL 49″ Full HD Android Smart Led Tv ön planda yer aldı. 149 liradan satılması beklenen ve canlı izleme, ortam dinleme, wi-fi ile bağlantı, gece görüşü gibi özellikleri bulunan Piranha IP Kameranın da oldukça dikkat çekmesi beklenmekte. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de