50 bin tl 60 bin tl 70 tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri

Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı. Günümüzdeki araç fiyatları, parça ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda, araca ihtiyacı olan fakat yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar, yaşı yüksek araçları tercih ederek tabiri caizse ayağını yerden kesmek için aldım dediği modelleri tercih ediyor. İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında motor gücü ve performansı geliyor. Motor gücü ve performansı bir aracın olmazsa olmazları arasında yer alır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de