Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Ancak bayram öncesi yatırılacak emekli maaşlarıyla birlikte ikramiyelerin de yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?



Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.





KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?



Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.