Kira yardımı başvurusu kaymakamlık ve sosyal hizmetler aracılığıyla nasıl yapılır?

Sosyal devlet olma gereği olarak devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda yardımlardan biri ise kira yardımıdır. Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?
Kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.