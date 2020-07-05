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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 09:22
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    • 13.07.2020 10:46
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    Kira yardımı başvurusu kaymakamlık ve sosyal hizmetler aracılığıyla nasıl yapılır?

    Dar gelirli ailelerin kira yardımlarından yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Devletin kira yardımları ödemede zorlanan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından yapılan kira yardımları için iki ayrı kategori üzerinden başvuruları alıyor. Bunlardan ilki tarafından gerçekleştirilen kira yardımı ödemesi olarak öne çıkıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Kiracılara 1000 TL devlet yardımı parası mı ödeniyor?

    Sosyal devlet olma gereği olarak devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda yardımlardan biri ise kira yardımıdır. Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?

    Kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.

    E DEVLET'TEN BAŞVURU

    E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:

    https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971

    Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.

    KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

    Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
    Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
    Belediyeler
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
    Sivil Toplum Kuruluşları
    Özel Vakıflar ve dernekler
    Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
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