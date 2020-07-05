Kira yardımı başvurusu kaymakamlık ve sosyal hizmetler aracılığıyla nasıl yapılır?

KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?

Kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.