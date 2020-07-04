Winston fiyatı ne kadar? Winston’a zam geldi mi? Winston paket fiyatları…

Winston'a zam geldi mi? Winston fiyatı ne kadar? Winston paket fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Habertürk'ün haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından sigara fiyatları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki Winston'a zam geldi mi? En çok tercih edilen sigara markalarından birisi olan Winston fiyatı ne kadar? İşte yanıtı!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.