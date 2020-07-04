Camel paket fiyatları! Camel fiyatı ne kadar? Camel’a zam geldi mi?

Camel fiyatı ne kadar? Camel'a zam geldi mi? Camel paket fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sigara fiyatlarına zam iddialarının gündeme gelmesinin ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Merak edilen markalardan birisi de Camel oldu. Camel fiyatı ne kadar? Camel zam geldi mi? İşte detaylar…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.