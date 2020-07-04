Tütün ürünleri kullanan pek çok kişinin dün akşamdan itibaren sosyal medyada en çok konuştuğu konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖTV zammının yapılıp yapılmadığını merak edenler "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. İşte merak edilenler...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.