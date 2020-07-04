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    • Ekonomi
    • 04.07.2020 16:13
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    • 04.07.2020 16:13
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    ? olacak? İşte 4 Temmuz güncel fiyat listesi

    Sosyal medyada dün akşam ortaya atılan iddiaların ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar hız kazandı. Tütün ürünlerine ÖTV zammı iddialarının ardından herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren "?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülmekte. Peki, olacak? İşte 4 Temmuz güncel fiyat listesi

    Sigaraya zam yapıldı mı?

    Tütün ürünleri kullanan pek çok kişinin dün akşamdan itibaren sosyal medyada en çok konuştuğu konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖTV zammının yapılıp yapılmadığını merak edenler "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. İşte merak edilenler...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
    Haberler Ekonomi Sigaraya zam yapıldı mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte 4 Temmuz güncel fiyat listesi
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