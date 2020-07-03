



MEMURLAR 1,75'LİK BİR FARK ALACAK

Enflasyonun açıklandığını dile getiren Erdem, "İkinci yarı yıl başladı. 6 aylık enflasyon Türkiye'de önemli. Emekliler, memurlar ve bazı ödeneklerden alanlar 6 ayda bir zam alıyor. 6 aydaki zammı belirleyen de 6 aylık enflasyon. Bu da 5,75 çıktı. Memurlar zaten yüzde 4 olarak zam alacaktı, üs de enflasyonda fark olarak yatırılacaktı. Şimdi 1,75 fark alacaklar. Toplamda 5,75 almış olacaklar." şeklinde konuştu.