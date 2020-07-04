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    • Ekonomi
    • 04.07.2020 22:12
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    • 04.07.2020 22:29
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    Uygun fiyatlı ve satılık SUV araçlara talep yoğun! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanıyla...

    Uygun fiyatlı ve satılık SUV araçlara uygun fiyatlı taşıt kredisinin duyurulmasının ardından yoğun ilgi gösteriliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan taşıt kredisi kampanyasının ardından sıfır ve ikinci el araçlara talep arttı. Bu bağlamda taşıt piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseldi. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. İşte o araçlar...

    Uygun fiyatlı ve satılık SUV araçlara talep yoğun!

    Haziran ayının ilk günlerinden itibaren araç almayı düşüncesi olan vatandaşlar SUV araçların fiyatlarına bakıyor. Aynı zamanda aracını değiştirmek isteyenler uygun fiyatlı SUV araç fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygun faiz oranıyla duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz olan taşıt kredisiyle araçlara talep arttı. Araç sahibi olmak isteyenler özellikle SUV otomobillere büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar çok araştırılmaya başlandı.

    TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.

    İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar

    Renault Captur

    2016 model

    150 bin lira

    Opel Mokka

    2014 model

    150 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2013 model

    150 bin lira

    KIA Sportage

    2015 model

    150 bin lira

    Nissan Juke

    2016 model

    150 bin lira

    Suzuki Vitara

    2016 model

    150 bin lira

    Dacia Duster

    2017 model

    150 bin lira

    Hyundai ix 35

    2014 model

    150 bin lira

    Nissan Qashqai

    2014 model

    150 bin lira

    TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

    Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

    * Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

    * Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.
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