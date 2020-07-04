Uygun fiyatlı ve satılık SUV araçlara talep yoğun! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanıyla...

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren araç almayı düşüncesi olan vatandaşlar SUV araçların fiyatlarına bakıyor. Aynı zamanda aracını değiştirmek isteyenler uygun fiyatlı SUV araç fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygun faiz oranıyla duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz olan taşıt kredisiyle araçlara talep arttı. Araç sahibi olmak isteyenler özellikle SUV otomobillere büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar çok araştırılmaya başlandı.
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.
İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar
Renault Captur
2016 model
150 bin lira
Opel Mokka
2014 model
150 bin lira
Chevrolet Captiva
2013 model
150 bin lira
KIA Sportage
2015 model
150 bin lira
Nissan Juke
2016 model
150 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
150 bin lira
Dacia Duster
2017 model
150 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
150 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
150 bin lira
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;
* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,
* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.