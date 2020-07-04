ŞOK 4-5 Temmuz aktüel kataloğunda ev ürünleri sürprizi! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri

ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. ŞOK'ta haftanın fırsatlı ürünleri arasında Dijital Cam Baskül, Rio Burun Kılı Alma Cihazı, 3+1 Basamaklı Merdiven ve Alo Platinum Fairy Etkili Sıvı Deterjan bulunuyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. İşte ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri ve o ürünlerin listesi...
ŞOK 4 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Dijital Cam Baskül
• Sertleştirilmiş cam yüzey
• Ayak dokunuşu ile çalıştırma
• 5-180Kg. Ölçüm aralığı
• Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi
• Geniş LCD ekran
• Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma
Rio Burun Kılı Alma Cihazı
• Güçlü ve sessiz motor
• Temizleme fırçası
• 1 adet 1,5V AA pil ile çalışır
• Taşınabilir