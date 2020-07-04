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    • Ekonomi
    • 04.07.2020 23:18
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    • 04.07.2020 23:18
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    ŞOK 4-5 Temmuz aktüel kataloğunda ev ürünleri sürprizi! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri

    ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün indirimlerle geldi ve 7 Temmuz Salı gününe kadar satışta olacak. Kataloğda hafta sonu yer alan ürün fırsatları ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri de bu hafta açıklanmıştı. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri ön planda yer alıyor.

    ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğunda ev ürünleri sürprizi!

    ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. ŞOK'ta haftanın fırsatlı ürünleri arasında Dijital Cam Baskül, Rio Burun Kılı Alma Cihazı, 3+1 Basamaklı Merdiven ve Alo Platinum Fairy Etkili Sıvı Deterjan bulunuyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. İşte ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri ve o ürünlerin listesi...

    ŞOK 4 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Dijital Cam Baskül

    • Sertleştirilmiş cam yüzey
    • Ayak dokunuşu ile çalıştırma
    • 5-180Kg. Ölçüm aralığı
    • Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi
    • Geniş LCD ekran
    • Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma

    Rio Burun Kılı Alma Cihazı

    • Güçlü ve sessiz motor
    • Temizleme fırçası
    • 1 adet 1,5V AA pil ile çalışır
    • Taşınabilir

    Haberler Ekonomi ŞOK 4-5 Temmuz aktüel kataloğunda ev ürünleri sürprizi! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri
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