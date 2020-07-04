TOKİ'den yapılan son açıklamaya göre, internet sitesinde Temmuz ayı satış ve kiralama fırsatlarını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 25 kentte 199 arsayı satışa, 3 ilde ise 7 arsayı 5 yıl süre ile kiraya çıkardığını duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanmasının 9 Temmuz'da "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacağı belirtildi.
HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu. Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunan yaklaşık 1.345.474 m² yedi arsanın da 5 yıl süre ile kiralanacağı duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanmasının "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacağı belirtildi.
İNTERNETTEKİ CANLI YAYINDA DA TEKLİF VERİLECEK
Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.
ARSA NİTELİKLERİ NELERDİR?
TOKİ arsaların niteliklerini şöyle duyurdu; Konut, ticaret, rekreasyon alanı, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar, tarım ve çorak arsalar."
SATIŞ SUNULAN BAZI ARSALARIN ÖZELLİKLERİ
Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri ise şöyle belirtildi:
"İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar. Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar. İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar."
DETAYLI BİLGİ İÇİN...
TOKİ, satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabileceğini duyurdu.
EYÜPSULTAN'DA KONUT VE YOL ALANLARI SATIŞA SUNULDU
Satışa çıkarılacak ve kiralanacak arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, tarım ve çorak arsalar, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar alanı niteliğine sahip.
İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar satışa sunuldu.
Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı.
İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar satışa sunuldu.