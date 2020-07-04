TOKİ'den yapılan son açıklamaya göre, internet sitesinde Temmuz ayı satış ve kiralama fırsatlarını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 25 kentte 199 arsayı satışa, 3 ilde ise 7 arsayı 5 yıl süre ile kiraya çıkardığını duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanmasının 9 Temmuz'da "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacağı belirtildi.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu. Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunan yaklaşık 1.345.474 m² yedi arsanın da 5 yıl süre ile kiralanacağı duyuruldu. Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanmasının "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacağı belirtildi.