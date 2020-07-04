Altın halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının açılmasıyla birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.603,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 392,00 liradan işlem gördü. İşte 4 Temmuz anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?