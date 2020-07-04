‘Genç çiftçi’ projesiyle köyüne döndü

Yıllar önce ailesi Erzurum'dan Samsun'a göç eden, burada doğup büyüyen Kemal Sağdıç (34), ata topraklarına dönerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle seracılığa başladı. Olur ilçesindeki serasında organik olarak ürettiği domates ve salatayı Dijital Tarım Pazarı'nda satan Kemal Sağdıç, gençleri tarımla uğraşmaya davet etti. 2018'de aldığı 30 bin lira hibeyle 500 metrekare alana sera kuran Sağdıç, Dijital Tarım Pazarı'nın da satış konusunda işini daha da kolaylaştığını anlattı.