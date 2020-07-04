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    • Ekonomi
    • 04.07.2020 Gazete
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    ‘Genç çiftçi’ projesiyle köyüne döndü

    Yıllar önce ailesi 'dan 'a göç eden, burada doğup büyüyen (34), ata topraklarına dönerek, ve 'nın Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle seracılığa başladı.

    ‘Genç çiftçi’ projesiyle köyüne döndü
    Yıllar önce ailesi 'dan 'a göç eden, burada doğup büyüyen (34), ata topraklarına dönerek, ve 'nın Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle seracılığa başladı. Olur ilçesindeki serasında organik olarak ürettiği domates ve salatayı Dijital Tarım Pazarı'nda satan Kemal Sağdıç, gençleri tarımla uğraşmaya davet etti. 2018'de aldığı 30 bin lira hibeyle 500 metrekare alana sera kuran Sağdıç, 'nın da satış konusunda işini daha da kolaylaştığını anlattı.
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