Avrupalı kozmetikçilerin tercihi Afyon kirazı

Afyonkarahisar'da yetiştirilen ve genellikle kozmetik firmalarında tercih edilen 'gılli' kirazı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'da 41 bin dekar arazide kiraz üretimi yapıldığını ve bu bahçelerde de dölleyici özellikte yetiştirilen yöresel 'gılli' çeşidinin bulunduğunu söyledi. 'Gılli'nin diğer kirazlara göre aromasının yoğun olduğunu dile getiren Acar, "Bu kiraz türümüz genellikle dondurulmuş ve kurutulmuş gıda olarak yurt dışına gönderiliyor. Oralarda da kozmetik, boya ve gıda sanayisinde kullanılıyor. Bölgemizde 5 bin ton civarında 'gılli' çeşidi kiraz üretimimiz var. Geçen yıl bu kiraz çeşidini, 20-30 ülkeye ihraç ettik. Bunların başında Avrupa ülkeleri ile ABD, Japonya ve Çin geliyor. Talepten memnunuz" dedi. Üretici Özcan Şafak da "Gılli çeşidi kirazımızın alımı 3-4 lira arasında yapılıyor. Üretici olarak bu fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İhraç edilen 'gılli' çeşidi kirazımızın da genellikle kozmetik sanayinde ruj ve makyaj malzemesi olarak kullanıldığını biliyorum" diye konuştu.