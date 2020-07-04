28 ülkeye ihracat yapıyor

Uşak'ta ürettiği aromatik bitki yağlarını 28 ülkeye ihraç eden 26 yaşındaki Berkay Tuncay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle çalışmalarına başladığı fabrika ile dış pazarda daha fazla satışı hedefliyor. 2012'den bu yana üretim yapan, zamanla 15 metrekarelik üretim alanını 350 metrekareye, aromatik yağ çeşidini 190'a çıkaran Tuncay, işleri daha da büyütüyor.
Tuncay'ın 2 bin metrekarelik üretim tesisi projesi, TKDK tarafından onaylandı ve yüzde 55 hibeyle 1.3 milyon liralık destek almaya hak kazandı. Ürün yelpazesi genişledikçe üretim alanının da büyüdüğüne dikkati çeken Tuncay, "Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlave yatırımla bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
Tuncay'ın 2 bin metrekarelik üretim tesisi projesi, TKDK tarafından onaylandı ve yüzde 55 hibeyle 1.3 milyon liralık destek almaya hak kazandı. Ürün yelpazesi genişledikçe üretim alanının da büyüdüğüne dikkati çeken Tuncay, "Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlave yatırımla bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.